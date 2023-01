Sámer Issa promluvil o novém Prostřenu: Hádky, dramata a podvod na spolustolovníky!

Sámer Issa o novém Prostřenu Michaela Feuereislová

"Upřímně řečeno to bylo celkem nadupaný. Pořád se někdo hádal a furt nějaké drama. Ale jinak mě to bavilo," svěřil Super.cz. "Pan Richard nám pil krev asi všem a na konci došlo z jeho strany prý i na slzy, ale to jsem neviděl," postavil se spíše na stranu Moniky Binias, kterou Sacher označil za kreaturu a ona ho vyhodila od stolu.

Abychom neřešili pouze konflikty, nechali jsme si odvyprávět i Sámerovo vaření. Ani to se ale bez problémů neobešlo. "Den předtím jsem nechal malovat, uklízet a předělávat elektřinu, což ale nebylo plánované, takže do šesti jsem uklízel a v půl sedmé tady byl štáb až do půlnoci," prozradil své trable.

Tím to ale neskončilo. "Samozřejmě jsem dělal svoji oblíbenou syrskou kuchyni o dvanácti chodech, ale ten hlavní mi tak nějak nevyšel. Nepovedl se mi arabský chleba. Tak sem nechal manažera skočit koupit tortilu a do té jsem jim dal zbytky z těch deseti chodů, co nesnědli. Jen jsem jim tam přidal kečup, majonézu a praženou cibulku. Nic nezjistili," smál se zpěvák. ■