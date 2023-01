Znásilnění bez trestu. Slavná herečka Brooke Shields v dokumentu odhaluje, že byla sexuálně napadena

Brooke Shields Profimedia.cz

Incident se stal v roce 1987, poté, co Brooke dostudovala na Princetonu a chtěla se vrátit zpátky do Hollywoodu. Herečka šla na večeři s mužem, kterého znala, a se kterým chtěla probrat pracovní možnosti, popisuje úryvek z dokumentu magazín Entertainment Weekly. Po večeři ji měl její doprovod vylákat do svého hotelového pokoje s tím, že jí zavolá taxi.

Pak ale na chvíli zmizel a herečka se mezitím dívala dalekohledem, který našla na stole, na volejbalisty na hřišti před hotelem. Když se muž vrátil zpátky, byl nahý. „Položila jsem dalekohled a najednou byl přímo na mě. Bylo to jako wrestling. Bála jsem se, že se udusím,“ uvedla Brooke důvod, proč se muži nebránila.

„Takže jsem nebojovala. Ne. Úplně jsem ztuhla. Myslela jsem si, že moje „ne“ bude stačit. Říkala jsem si „zůstaň naživu a vypadni,“ řekla herečka s tím, že v ten moment dokázala oddělit svou mysl od svého těla. Když bylo po všem, sjela dolů výtahem, vzala si taxi a plakala celou cestu do bytu své kamarádky.

Z útoku poté obviňovala samu sebe. Měla pocit, že muži vyslala zprávu tím, že souhlasila se schůzkou, pila víno a šla do jeho pokoje. O několik let později poslala útočníkovi dopis, ten ho však ignoroval. Herečka tak popisuje, že si musela pomoct sama a vypořádat se s útokem bez přičinění kohokoliv jiného. ■