Žena muzikálového Krysaře promluvila: Do rozkroku sahal kolegovi schválně!

Byli jsme se podívat na novou kontroverzní komedii Karla Janáka v Divadle Radka Brzobohatého Vy nejste žena, pane!, kde jsme si popovídali s představitelkou právničky, která hájí svého manžela. Ten čelí žalobě, že zrušil schůzku ze seznamky jen proto, že jeho protějšek byl muž. A dostali jsme se i k tomu, jak to vlastně bylo, když její skutečný partner sahal kolegovi do rozkroku.

Sympatická Charlotte Doubravová má velký smysl pro humor, zvlášť pro ten nekorektní. "Když humor provokuje, mám to ráda a jdu do toho," uvedla k obsahu hry, který může v hyperkorektní době někoho i pohoršit. "Tak ať! To je na tom divadle krásné, že vyvolá hezké i špatné emoce. Všechno to musí ven," míní herečka.

Příběh o fiktivní společnosti, kdy už není normální být heterosexuál, naráží právě na současnou situaci, která graduje zatím hlavně ve Spojených státech. "Pokud jde třeba o ty počty pohlaví, což jsem si nastudovávala, tak jsem nevěděla, že už jsme v takových číslech. Já to tedy nesoudím, ale protože se nebojím mluvit, můžu se kolikrát dostat do problémů," krčila rameny.

Vzhledem k jejímu přístupu jsme správně předpokládali, že Charlotte nezarazila ani fotografie, kterou jsme na Super.cz publikovali a vypadalo to, že její partner Přemysl Pálek na děkovačce po muzikálu Krysař sahá svému kolegovi Davidovi Suchařípovi do rozkroku. "Myslím, že to tak jen nevypadalo a Přéma ho chtěl poškádlit, aby ho rozesmál," práskla na otce svých dvou dcer.

"My ten humor prostě milujeme v různých formách a nemáme k němu daleko. Asi tedy nečekal, že se to takhle zvěční. Dělám si z něj samozřejmě pořád legraci a byla jsem první, kdo mu to poslal. Napsala jsem mu k tomu: Vidíš, kamaráde, Krysař a píšťala," smála se Charlotte. ■