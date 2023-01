Detaily korunovace krále Karla III. Třídenní velkolepá podívaná, popové hvězdy a mávání na balkoně bez Harryho a Meghan!

Harry a Meghan s králem Karlem III. teď nemají nejlepší vztah. Foto: Super.cz/Profimedia.cz/ČTK / AP / Seth Wenig

Korunovace krále Karla III. (74) by podle zdrojů z paláce měla odrážet touhu panovníka být „králem lidu.“ Chystají se skutečně megalomanské třídenní oslavy, které divákům poskytnou jedinečný zážitek. Nad účastí Harryho a Meghan ale stále visí otazník. Na balkoně se ale s největší pravděpodobností neobjeví.

Samotná korunovace se uskuteční 6. května a den poté se bude konat obrovský koncert na hradě Windsor, kde Karel představí svou vizi pro Commonwealth. Třídenní oslavy budou show, na kterou lidé nezapomenou. Vláda už dokonce zahájila jednání o tom, aby britské restaurace během korunovačního víkendu prodloužily otevírací dobu do jedné hodiny ranní.

„Korunovace bude mít kořeny v tradici a okázalosti a jejím jádrem bude slavnostní bohoslužba, zároveň ale bude odrážet moderní, rozmanitou Británii dneška," prozradil zdroj z paláce magazínu The Mail on Sunday s tím, že lidé se mohou těšit na zemi plnou světel. Mělo by se jednat o spoustu světelných efektů, nasvícené budou ale i všechny památky.

Oslavy začínají 6. května jízdou krále a jeho manželky z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství. Očekává se, že průvodu se zúčastní princ William s Kate a možná i jejich dětmi. A objevit by se mohli i Harry a Meghan se svými potomky. Právě 6. května bude jejich syn Archie slavit 4. narozeniny.

Počítá se ale samozřejmě i s dalšími členy královské rodiny včetně prince Andrewa, který ale pravděpodobně nebude moct obléct vojenskou uniformu. Královna pak bude v rozporu s tradicí korunována po boku svého manžela arcibiskupem z Canterbury. Obřadu by se mělo účastnit kolem dvou tisíc hostů.

Po korunovaci se král vrátí do paláce, aby se společně s dalšími členy rodiny ukázal na balkoně. A právě tady už se s největší pravděpodobností neukáží Harry a Meghan ani v případě, že do Británie přicestují. A na balkoně nebude přítomen ani problémový princ Andrew. Účast je totiž omezena jen na pracující členy rodiny. Do této kategorie však Harry, Meghan ani Andrew už nespadají.

Druhý den se bude konat obrovský koncert plný hvězd, ale také zástupců různých menšin a třetí den, zvláštní státní svátek, je vyhrazen jako charitativní den, takzvaný Big Help Out. ■