Slovensko zuří kvůli seriálu: Příběh o Miss z vyloučeného prostředí napsal Kolečko podle Vignerové. Co na to Aneta?

Petr Kolečko se v novém seriálu inspiroval příběhem Anety Vignerové

V příběhu o dívce, která se dostala do světa modelingu, podle něj seriál zobrazuje mj. alkoholismus školáků, zesměšňování náboženského života, jednoduchost a přízemnost vyjadřování zde žijících lidí, spojenou se zesměšňováním kvality života na východě.

Proti tomu se ohradil scenárista, který připustil, že předlohou jeho hrdinky je jeho bývalá partnerka, Miss ČR 2009 Aneta Vignerová (35). „Ona prožila příběh dívky z vyloučeného prostředí, která se dostala do velkého modelingu. Tohle byl jen základ a zbytek je samozřejmě fikce,“ řekl Kolečko TV JOJ.

Super.cz samozřejmě kontaktoval Anetu. Chtěli jsme vědět, zda o tom, že její ex podle jejího příběhu natáčel, věděla a co na jeho vyjádření říká. "Já jsem mu podala nějaký příběh a z toho se vytvořil scénář. To vyjádření nepodal úplně šťastně, Havířov není vyloučená lokalita, je to fajn menší město," řekla Super.cz.

"Ten příběh není můj, to by se mohl jmenovat rovnou Aneta. To, že by mi psali lidé, že jsem Cikánka, už je umělecká licence. Jde jen o inspiraci. Jsem ráda, že má ten seriál na Slovensku úspěch, i když je to hodně kontroverzní. Žádný seriál o Miss ještě nebyl a udělat ho na takové úrovni je podle mě super," uzavřela smířlivě na adresu svého ex, s nímž má syna Jiříčka, Aneta. ■