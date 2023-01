Druhý muž na Měsíci Buzz Aldrin se oženil v den svých 93. narozenin! Jsme nadšení jako puberťáci, říká novomanžel

Svou lásku si vzal v den, kdy slavil třiadevadesáté narozeniny a asi nemohl dostat větší dárek. Soukromý obřad se konal v Los Angeles a šťastný Buzz se s novinkou pochlubil na sociální síti. "V den svých třiadevadesátých narozenin (...) vám s radostí oznamuji, že jsme se vzali s mou dlouholetou láskou, doktorkou Ankou Faur. Byli jsme oddáni během malého obřadu v Los Angeles a jsme nadšení jako puberťáci, kteří se vzali potají," napsal Buzz na Twitter.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn