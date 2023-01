Obří prsa ve zvětšující podprsence ano, paruka ne! Fanoušci se pustili do zpěvačky v sexy modelu

Raperka Sharlota na párty Michaela Feuereislová

Na první pohled jsme ji na párty nemohli poznat. Že si zpěvačka Sharlota (26) opět nasadila paruku, by nebylo až tak překvapivé. Má jich spoustu v různých odstínech. Ovšem takové vnady snad nikdy neměla. I fanoušci raperky, která momentálně hraje i v muzikálu Okno mé lásky, byli v šoku.

Sharlota, stejně jako řada dalších známých žen, dorazila na Playboy párty v pořádně sexy modelu. Ostatně sama už v rouše Evině pózovala, i když pro tento magazín se předloni fotila v krajkovém prádélku. "Bylo to pro mého partnera, když jsme měli první výročí. Nechala jsem pro něho nafotit sérii aktů a jeden z nich si nechal dokonce vytetovat na ruku. Jeden akt jsem nechala uveřejnit i v časopise, protože jsem si říkala, že nebudu čekat, až mě někdo náhodou vyfotí, když by mi někde vypadlo prso," svěřila Super.cz.

Prsa má Sharlota přírodní, větší vypadají v modelu, který si na akci pořídila v karlínském vintage obchůdku, díky push-up podprsence. To se samozřejmě jejím fanouškům líbilo a dočkala se mnoha pochval. Nadšeni ale nebyli z tmavé paruky. "Ne, proboha tu tmavou ne, to je konec dobrých časů. To je apokalypsa prostě, ani na vteřinu ne," zazněla jedna z podobných reakcí na její účes. ■