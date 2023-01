Holena z Třech bratrů oblékla sako na holé tělo a předvedla dekolt. V minulosti plakala, když se učila mít ráda své tělo

Alena Doláková oblékla sako na holé tělo Michaela Feuereislová

Herečka sice neoplývá bujným dekoltem, ale rozhodně se ho nebojí ukázat. Už dříve ráda oblékala šaty s velkými výstřihy, tentokrát zvolila sáčko, pod které si nevzala top a ani podprsenku. Disponovalo jediným knoflíkem v oblasti pupíku, což bylo opravdu odvážné rozhodnutí.

Alena ale nemá s ukazováním těla problém. Našla si k němu postupně pozitivní vztah. "Sama se učím mít se ráda. Měla jsem i cvičení, kdy jsem se dívala do zrcadla a říkala jsem si, mám tě ráda a brečela jsem u toho. Bylo to pro mě až traumatický. Ale je to léčivé. Psychologická příprava je dobrá. A určitě pomáhá, když vám nějaká holka či kluk řekne, že vám to sluší," popsala před časem Super.cz. ■