Natáčení Chlapců a chlapů bylo pro herce peklem: „Kyslík“ Javorský se cítil prokletý, Zounar se zamiloval do kolegyně

Herci ze seriálu Chlapci a chlapi si natáčení zase tolik neužívali. Televize Seznam

Za minulého režimu byla vojna povinná a trvala dva roky (výjimku tvořili studenti vysokých škol, kteří si v „zeleném“ odsloužili jeden rok, ale během studia museli absolvovat vojenskou katedru). Základní vojenská služba spojila i hrdiny 11dílného seriálu Chlapci a chlapi Tomáše (Martin Zounar), Michala (Mario Kubec), Kyslíka (Vladimír Javorský), Guláše (Jiří Kopta), Vlada (Boris Slivka) a řadu dalších mladých mužů na počátku života, se kterými prožijeme jeden rok v kasárnách v imaginárním Hrádku…

Hercům nebylo do zpěvu

Mladí herci museli absolvovat intenzivní 14denní vojenskou přípravu, kde je instruktoři nijak nešetřili. Armáda má svůj řád, a kdyby to v ní nešlapalo tak, jak má, byl by to pořádný trapas. Mnohdy šlo navíc o holý život – například dveře od bojového vozidla pěchoty vážily jednu tunu, a kdyby se nezavřely správně, mohlo dojít ke smrtelné nehodě. Hercům opravdu mnohdy nebylo do zpěvu. Řídili bojová vozidla, tvořili rojnice, brodili se bahnem a sněhem, tváře si museli mazat indulonou, aby se jim nedělaly omrzliny… Žádný med to nebyl.

Představitel Kyslíka si užil své

Natáčení se asi nejvíce podepsalo na psychice Vladimíra Javorského, který ztvárnil neduživého „bažanta“ Ctibora Voříška zvaného Kyslík. Jeho postava rachitického mamánka, která byla ideálním terčem šikany o rok starších „mazáků“, byla velmi dobře zapamatovatelná. Herec na tuto roli vzpomínal jako na prokletí, protože se ještě dlouho po natáčení nemohl zbavit nálepky „Kyslík“. Javorský v seriálu navíc účinkovat ani nechtěl. Jenže dal na radu režiséra Petera Scherhaufera, který mu řekl, že Chlapce a chlapy točí Evžen Sokolovský, od kterého se může hodně naučit.

Další perličky z natáčení

Představitel poručíka Bílka zvaného Žloudek Kamil Halbich byl tou dobou ve 4. ročníku na DAMU. Zmínil, že k natáčení ho přivedla touha objevit se co nejdříve před kamerou. To, že se tehdy nezajímal, co bude vlastně točit, považuje za vlastní hloupost. On sám základní vojenskou službu neabsolvoval – podařilo se mu obstarat si modrou knížku (její držitel nemusel na vojnu).

Martin Zounar, který hrál Tomáše Soukupa, později zmínil, že ho příjemně překvapilo, že seriál pozitivně přijímají i dnešní teenageři, ačkoli tuto dobu nezažili. Ocenil také, že v Chlapcích a chlapech rezonuje téma šikany, kterou armáda celá desetiletí popírala. Zounar se také během natáčení zamiloval do své seriálové partnerky Evy Vejmělkové. Měl však smůlu, plavovlasá kráska byla tou dobou už šťastně zadaná.

Představitel Vlada Rutkaje Boris Slivka emigroval bezprostředně po natáčení do USA. Za oceánem se mu dařilo v osobním i profesním životě. V září 2021 podlehl nečekaně infarktu.

Zatímco úvodní hit Dva roky prázdnin si pamatuje každý, závěrečná píseň Má daleká v podání Michala Penka už takový úspěch neměla. Za zmínku ale stojí, že její interpret randil v době natáčení právě s Bartošovou. ■