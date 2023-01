Monika Binias ve VIP Prostřenu: Jeden z hostů ji nazve kreaturou, tak ho vyhodí od stolu, nálada bude na bodu mrazu

Monika Binias se objeví v pořadu VIP Prostřeno. FTV Prima

A jak už to tak v Prostřenu bývá, i tentokrát bude o drama postaráno. Monika je připravena s úsměvem přivítat i Richarda, který ji předchozí večer urazil, ale dobrá nálada jí dlouho nevydrží. Během závěrečné scény v pátek dokonce nazve Moniku kreaturou. Po chvíli tak Richarda posílá pryč od stolu.

Nálada bude na bodu mrazu a situaci nepřidá ani karaoke jako zábava.

„V prosinci jsem byla v Praze, kde jsem natáčela VIP Prostřeno, které pojede na televizních obrazovkách od příštího týdne. Těším se na to, měli jsme tam ale člověka, který známou osobností není a chtěl se zviditelnit. A nám všem ostatním to pokazil. No bude to zajímavé,“ svěřila Binias pro Super.cz se slovy, že se do Česka opět chystá kvůli velkolepé rodinné události.

„S manželem se chystáme do Karlových Varů kvůli sedmdesátým narozeninám mého tatínka. Ubytovaní budeme v hotelu Pupp a moc se na to těšíme,“ svěřila se Monika Binias.