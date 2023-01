Lucie Hadašová 15 let po vítězství v soutěži krásy: Blondýnka, která se vdala za hokejistu, se pochlubila i dcerami

Česká Miss 2007 Lucie Hadašová se pochlubila krásnými dcerami Super.cz

Ve společnosti se téměř neobjevuje. Bude to patnáct let, co se blondýnka Lucie Hadašová (36) stala vítězkou soutěže krásy a modeling definitivně pověsila na hřebík. Je ženou v domácnosti a na plný úvazek se stará o svoje dvě dcery, Denisu a Vanessu. Právě s těmi dorazila na filmovou premiéru.

Obě děvčata jsme naposledy viděli před třemi roky, kdy spolu s maminkou fotily snímky zimní módy. Holky mají hřívy hustých vlasů stejně jako Lucka, to jsme v našem videu také probraly, a do modelingu by klidně mohly fušovat dál. "Myslela jsem, že je to úplně nezajímá, ale zrovna teď mi Deniska naznačila, že by chtěla. Tak uvidíme," krčila rameny Lucie.

Sama se k modelingu vracet nehodlá. "Myslím, že v dnešní době je všechno vázané na Instagram a můj profil je soukromý. Musela bych obětovat soukromí a rodinu, to by mi za to nestálo," míní Lucie, která je vdaná za bývalého hokejistu, nyní manažera Slavie Jaroslava Bednáře. "Těch různých obličejů je tolik a každý rok přijdou nové holky, že po mně, která už je tak dlouho pryč, nikdo ani neštěkne," domnívá se. ■