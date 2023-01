Legendární Duch bude znovu natočen. Roli Patricka Swayzeho si střihne tenhle namakaný hollywoodský krasavec

Channing Tatum by mohl nahradit Patricka Swayzeho ve slavném filmu. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavná scéna, kdy Demi Moore (60) hněte hlínu a Patrick Swayze se k ní láskyplně přidá. Tak přesně na tuhle notu by mohl zabrnkat i remake, který chystá jeden ze současných hereckých idolů. Film se ale prý jinak bude snažit o jiné, moderní pojetí.

Slavný film Duch se stal jedním z nejvýdělečnějších filmů devadesátých let, a tak není divu, že někoho napadne vytvořit remake. Někdy to filmařům vyjde a z nového snímku se stane hit, jindy upadne v zapomnění a fanoušci si stejně raději pustí originál. Plusem nového Ducha by mohl být právě herec hlavní role Channing Tatum (42), který divačky rozpaluje třeba v sérii filmů s názvem Bez kalhot. Nejnovější díl si odbude svou premiéru v únoru a herec prozradil, že během natáčení byl ve své nejlepší životní formě.

Právě během propagace filmu Bez kalhot: Poslední tanec se ale Channing rozmluvil právě i o nápadu na pokračování Ducha. Protože vlastní produkční společnost Free Association a na Ducha získal práva, bude to právě on, kdo se postará o ideu nového filmu, jehož základ by měl zůstat stejný. „Ale uděláme něco jiného,“ řekl herec magazínu Vanity Fair s tím, že je film potřeba přizpůsobit současnému publiku a trendům.

Původní film vznikl v roce 1990 a tehdy to byla pro Paramount trefa do černého. Jeho výroba vyšla studio v přepočtu na 486,6 milionů korun a vydělal více než 11 miliard. Byl také nominován na několik Oscarů, a nakonec získal dva. Jeden za nejlepší původní scénář Bruce Joela Rubina a sošku získal i pro nejlepší herečku ve vedlejší roli, kterou si zahrála Whoopi Goldberg. ■