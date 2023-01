Můj dům, moje pravidla. Seriálová Buffy je velmi tvrdá na svou třináctiletou dceru. Zakazuje jí to, co sama dělala

Sarah Michelle Gellar Profimedia.cz

Těžko říct, jak špatné zážitky si herečka nese ze svého dětství. Před kameru se poprvé postavila ve svých šesti letech a celosvětově známou se stala ještě před dvacítkou díky seriálu Buffy, přemožitelka upírů. Později se objevila ve filmech Velmi nebezpečné známosti, Tajemství loňského léta nebo Scooby-Doo. Jisté je každopádně to, že její třináctiletou dceru Charlotte hned tak na obrazovce neuvidíme.

„Nezabráním jí v tom, aby šla na natáčení. Ale nepůjde před kameru, dokud bude žít pod mojí střechou. Budou na ni kladena jiná očekávání, takže se nejdřív musí naučit jiné věci,“ řekla herečka v rozhovoru pro The Hollywood Reporter s tím, že dceru svým rozhodnutím nepotěšila. „Říká mi, že je to nespravedlivé. Že jsem byla dětská herečka. Ano, byla jsem, ale nebyla jsem dítětem dvou slavných rodičů,“ dodala Sarah, jejímž manželem je herec Freddie Prinze Jr.

A to není všechno, co herečka doma zakazuje. Vychovává ještě desetiletého Rockyho a ani jedno z dětí nemá vlastní profil na sociální síti. „Samozřejmě nastane doba, kdy jí už nebudu moci říct ne, protože bych ji tak držela dál od způsobu, jakým její generace komunikuje. Ale také musím počkat, až se dostane do bodu, kdy pochopí, jak trvalé je všechno, co tam umístíte. Naše pravidla jsou pravděpodobně přísnější než u většiny ostatních,“ řekla herečka, která příspěvky na sociální síti přirovnává k tomu, že by dětem povolila tetování na obličeji. ■