Šárka Vaňková vypadá 19 let po SuperStar skvěle: Poprsí předvedla v hlubokém výstřihu. Odhalila by se i víc?

Šárka Vaňková promluvila o práci, partnerovi i SuperStar. Michaela Feuereislová

Je to už 19 let, co zpěvačka Šárka Vaňková (35) zazářila v pěvecké soutěži Česko hledá SuperStar, kde se umístila na stříbrné pozici. Porazila ji pouze zpěvačka Aneta Langerová (36), se kterou na rozdíl od jiných soutěžících v kontaktu není.

„Vídáme se sporadicky, ale s Anetou v žádném kontaktu nejsme. Což mě osobně trošku mrzí, ale chápu, že je hodně pracovně zaneprázdněná. Každopádně jsem v kontaktu se spoustou dalších a jsem za to ráda, protože když se sejdeme, tak je sranda,“ svěřila se Šárka pro Super.cz se slovy, že i téměř dvě dekády po soutěži má v uměleckém světě stále hodně práce.

„Mám práce nad hlavu, zkouším divadlo a do toho dělám produkci, což zabírá spousty času. Kolikrát ani nevím, jak se jmenuji, jak je toho moc. Ale baví mě to, je to pro mě takový adrenalin a jsem za to vděčná. Našla jsem se v tom,“ svěřila se.

Půvabná blondýnka je už pár let zadaná s muzikantem Richardem, který je také velmi pracovně vytížený. Čas na společné zájmy tedy tolik nemají.

„Moc času na sebe nemáme, Richard má party band a sezónu má celý rok. Navíc máme obrácený režim a jsme velmi vytížení. Jsme za to rádi, ale je náročnější ten čas skloubit. Dost často se doma míjíme. Poslední dobou je to tak, že přijdu domů a já jsem ráda, že jdu na procházku se psem nebo že si zatopíme v krbu a uvaříme si. Že zkrátka nemusíme nic dělat a nikam jezdit, protože jsme opravdu hodně unavení,“ prozradila Šárka na Playboy večírku, kde zářila v černém outfitu a řekla nám, zda by si do budoucna třeba nepřála být také na obálce známého pánského magazínu.

„Já nevím, říkám si, že je mi pětatřicet, což je věk, kdy bych mohla mít ještě tu jedinečnou šanci se zvěčnit mladá a v nějaké formě. Každopádně mi na tuhle událost přišla pozvánka a já jsem ji ráda přijala,“ dodala i s detaily svých příprav.

„Připravovala jsem se sama. Oblečení jsem sehnala na poslední chvíli. Rozkaz zněl jasně černozlatá, tak snad jsem to splnila a cítím se v tom fajn. Pokud jde o líčení, tak čím jsem starší, tím si dělám make-up jemnější a nepřeháním to,“ uzavřela Šárka Vaňková. ■