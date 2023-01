Milovala jsem v životě jenom jednoho muže, říká pětkrát vdaná Pamela Anderson: Jeho jménem překvapila

Pamela Anderson Profimedia.cz

Překvapivě jde o jejího prvního manžela Tommyho Lee, s nímž prožila velmi turbulentní vztah, který dokonce vyústil v násilí. Byli svoji v letech 1995-1998 a mají spolu dva syny.

S jejími dalšími manžely to už zjevně nebylo tak žhavé. Patří mezi ně Kid Rock, za nějž byla vdaná od roku 2006 do 2007, Rick Solomon, se kterým jí to vydrželo napoprvé od roku 2008 do 2009, napodruhé od roku 2014 do 2015, a konečně Dan Hayhurst, za kterého se provdala v roce 2020 a s nímž se rozvedla o dva roky později.

V lednu 2020 svět také obletěla zpráva, že si Pamela vzala producenta Jona Peterse, herečka to sice nejprve přiznala, následně svazek začala vehementně popírat.

Ať tak či onak, ani jeden z těchto mužů zjevně nedobyl její srdce. Žádný kromě Tommyho. Při neméně turbulentním rozvodu Pamela sice tvrdila, že s ním její děti nejsou v bezpečí, když usilovala o to, aby je dostala do péče, nyní ale přiznává, že je se svou minulostí srovnaná a na toxický vztah dnes pohlíží jinak.

„Prostě jsme jenom chtěli mít děti a být spolu navždy. S Tommym to bylo asi jedinkrát, kdy jsem byla opravdu zamilovaná,“ přiznala.

Rozpad vztahu prý spustila ukradená porno nahrávka hvězdné dvojice, o které dokonce vznikl i seriál Pam a Tommy.

„Zničilo nám to životy a začalo to naším vztahem. Je neodpustitelné, že si lidé dodnes myslí, že je v pořádku z toho těžit,“ nechala se slyšet Pamela, která ke zmíněnému seriálu nikdy nedala souhlas a byla zásadně proti jeho vzniku.

A pak přišlo násilí. Tommyho obvinila, že ji fyzicky napadl před dětmi, staršího Brandona jí měl vytrhnout z náruče a hodit s ní a mladším Dylanem o zeď. Pamelou přivolaná policie bubeníka zatkla a odkroutil si šest měsíců za mřížemi.

„Rozvod s Tommym bylo nejtěžší, nejhorší, nejnáročnější období mého života. Byla jsem zničená, nemohla jsem uvěřit, že je osoba, kterou na světě miluji ze všeho nejvíc, schopná toho, co se ten večer stalo. Oba jsme byli zničení, ale musela jsem ochránit své děti,“ vypsala se herečka.

Její kniha Love, Pamela vychází celosvětově 31. ledna a doprovodí ji také uvedení dokumentu Pamela, A Love Story na Netflixu, které připadá na stejný den. ■