Někdo to rád sladké. Shakira měla přijít na nevěru svého manžela hodně nevšedním způsobem

Shakira Profimedia.cz

Přistihnout někoho při činu, nebo najít zprávy v jeho mobilu, to jsou celkem běžné způsoby zjištění, že je partner nevěrný. Shakira ale měla údajně přijít na tu Piquého poměrně detektivním způsobem. Podle serveru ShowNews Today si doma všimla, že ubývá její oblíbený džem. Což bylo velice divné, protože Gerard i dva zpěvaččini synové Milan (9) a Sasha (7) prý džem nenávidí. Jediným možným vysvětlením tak mohlo být to, že pochoutku v době její nepřítomnosti ujídá někdo jiný.

Zahraniční média spekulují o tom, že narážka na tuto událost se možná objevila v jejím klipu Te Felicito, ve kterém Shakira otevírá lednici, aby v ní našla hlavu svého milého. Videoklip už je pár měsíců starý, zpěvačka se pak na svého ex naštvala ještě víc, když se navzdory údajné dohodě rok se neukazovat s novým partnerem na veřejnosti začal objevovat s novou láskou Clarou a vznikla píseň Out of Your League, neboli v překladu mimo tvou ligu, ve které Shakira obě hrdličky nešetří. ■