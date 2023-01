Misska Zuzana Jandová šla po letech přehlídku spodního prádla: Sexy modelka promluvila o návratu i těžké minulosti

Zuzana Jandová se ukázala po delší době ve společnosti. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Přiznám se, že jsem byla trošku nervózní, že jsem šla po delší době přehlídku v Česku, a rovnou v prádle. Zároveň jsem se těšila, protože to koresponduje s mým nitrem a přijímáním sebe sama. Playboy vnímám jako kvalitu, má celosvětovou tradici a uctívá se v něm krása ženy. Je to pro mě tedy čest,“ svěřila se Zuzana pro Super.cz.

Zároveň nám také prozradila, jak si udržuje štíhlou linii, kterou konkuruje i náctiletým modelkám. „Vybírám si zdravou stravu. Dlouhodobě jím lehce a chodím do přírody. To je pro mě nejvíc,“ prozradila.

Zuzana Jandová si před několika lety sáhla na své vlastní dno, když ji skolila vlastní psychika. V roce 2016 byla dokonce hospitalizovaná na psychiatrii v Bohnicích.

Dnes tohle temné období vnímá jako velkou životní lekci. Dokonce plánuje vlastní knihu.

„Kniha bude o mém životě a všech patáliích, které se mi děly. Chci říct, jakým způsobem jsem to dokázala přetransformovat ve svou sílu a dobro. Spousty fanoušků se mě ptá, jak jsem to udělala, že to chtějí také dokázat. V knize tedy najdou i odpovědi,“ svěřila se známá modelka se slovy, že jejím záchytným bodem bylo urovnání myšlenek.

„Je náročné to popsat v krátkosti, ale bod jedna je uvědomění. Ptala jsem se sama sebe, proč se mi to děje. Každý má svou cestu, ale pro mě bylo důležité ukázat na sebe sama prstem a přestat obviňovat druhé. Věci mohou být jinak, než se zdají na první dobrou,“ vysvětlila se slovy, že z bludného kruhu již několika lidem pomohla.

„Nejsem vystudovaný odborník, ale poslední rok a půl za mnou chodí dost lidí, kteří chtějí nalézt cestu, jak se mít rád a přijmout se. Je hodně lidí, kterým jsem pomohla,“ uzavřela Zuzana Jandová. ■