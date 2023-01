Představitel Hellboye (72) si pochvaluje manželství s výrazně mladší burleskou. První ženu opustil po 38 letech

Ron Perlman se svou manželkou Allison Dunbar Profimedia.cz

Americký herec Ron Perlman, který ztvárnil mimo jiné komiksového Hellboye v několika filmech, si nemůže vynachválit manželství se svou novou ženou Allison Dunbar. Dnes padesátiletou burleskní tanečnici si vzal loni v červnu. Podobně nadšená se zdá být ze svazku i Allison, která na herci oceňuje především to, jak je zábavný.

Dvaasedmdesátiletý Perlman se s Dunbar objevil i na úterní premiéře thrilleru Poker Face v Los Angeles, kam mladistvě vypadající blondýnka dorazila v sametových minišatech s krajkovým límcem s mašličkami. Ron o své nové ženě prohlašuje, že je: „Ve všech směrech lepší než já“.

Dvojice se seznámila během účinkování v pořadu StartUp a poprvé byli spatřeni, jak se líbají na ulici, v květnu 2019, pouhých pět dní poté, co se odloučil od své manželky Opal Perlman. S designérkou šperků byl ženatý od roku 1981, mají spolu dvě děti – herečku Blake Perlman (39) a muzikanta Delroye Edwardse (32).

„Začali jsme spolu žít a pak asi o měsíc později vypukla pandemie. Takže jsme opravdu rychle zjistili, zda to zvládneme nebo ne, stejně jako většina vztahů. Jste spolu zavření 24 hodin sedm dní v týdnu a nevidíte se v ničem jiném než v pyžamu. Ale líbilo se nám to. Ukázalo se, že to byl dobrý krok,“ nechala se slyšet Allison. ■