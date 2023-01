Za seriál Gumy slízli od diváků kritiku: Teď bude Richarda Krajča manželka Karin režírovat v divadle

Richard Krajčo bude opět spolupracovat s manželkou. Herminapress

"Neskutečná slátanina vykrádající vtipy jiných seriálů. Humor pro děti ze třetí třídy. Nic, co by stálo za vidění," napsal jeden z diváků. "Trapný skeče a trapný hlášky, Krajčo, vrať se k muzice, to ti jde líp, tady ti to nesedlo, to už snad byl lepší Kameňák, tam byl alespoň občas dobrý vtip," dodal jiný." Pan Krajčo umí Shakespeara, umí zblbnout -náctky svojí muzikou, ale retardovanýho automechanika jsem mu nezbaštil ani na minutu. Škoda, no. Režírovat a hrát to někdo jinej, možná to mohlo bejt i vtipný." To vše zaznělo v záporných reakcích, i když části diváků se seriál líbil, o čemž svědčí 42 procent, které Gumy získaly na portálu ČSFD.

"Oba kluci hrají v poloze, ve které je diváci ještě neviděli. Je to komediální seriál. A vlastně vznikl na jejich přání. V té době, kdy vznikal námět, spolu sice byli patnáct let na divadle, ale nikdy před kamerou. Zadání bylo, abych jim vymyslela něco, aby se před kamerou setkali," řekla Super.cz k seriálu Babinská.

Nyní se manželé chystají k další spolupráci. Karin bude Richarda poprvé režírovat na divadle. A to v divadle Ungelt, kde už Krajčo hraje právě se Švehlíkem v představení Deštivé dny. Tentokrát jde ale monodrama pro jednoho herce, hru britského dramatika Duncana Macmillana Všechny báječný věci. Premiéru bude mít už 26. ledna. ■