Začni si zakrývat bradavky na veřejnosti. Madonna promluvila o tom, jak je těžké být matkou, a dostala spoustu „dobrých“ rad

Madonna Profimedia.cz

Čtyřiašedesátiletá zpěvačka se o rodině rozpovídala v rámci rozhovoru, který poskytla před svým nadcházejícím turné. Když přišla řeč na její děti, nebála se svěřit s tím, že role matky pro ni nikdy nebyla jednoduchá. Nejspíš i proto, že o tu svou přišla v pěti letech, kdy jí maminka ve svých třiceti zemřela na rakovinu.

„Vyrůstat s matkou, jako jsem já, je výzva. Dnes se stále snažím pochopit, jak být matkou a dělat svou práci,“ řekla zpěvačka magazínu Vanity Fair. „Protože ať jste kdokoliv, mít děti a vychovávat je, je umělecké dílo. Nikdo vám nedá návod. Musíte se poučit ze svých chyb. Je to povolání, které vyžaduje hodně času. A je to vyčerpávající, protože si nikdy nemůžete odpočinout,“ pokračovala zpěvačka, která je prý ráda za to, že se její děti věnují umění, aniž by je k tomu nutila.

Madonna má dohromady šest dětí. Dceru Lourdes (26) má s bývalým přítelem Carlosem Leonem, syna Rocca (22) s bývalým manželem Guyem Ritchiem, David (17), Chifundo ‚Mercy‘ (16), a dvojčata Estere a Stella (10) jsou adoptovaní.

Prohlášení zpěvačky samozřejmě vzbudilo vlnu komentářů, ve kterých jí lidé radí, proč je podle nich její úloha tak složitá. Někteří Madonně spílají, že je na výchovu nyní desetiletých holčiček už příliš stará, jiní pochybují o tom, že dokáže potřeby svých dětí nadřadit svým vlastním. Další se v komentářích pozastavují nad tím, jestli děti svou maminku pro mnoha proměnách jejího vzhledu ještě vůbec poznávají. Jeden z komentujících v magazínu Page Six dokonce zpěvačce poradil, aby začala tím, že si bude zakrývat bradavky na veřejnosti.

Ať tak či tak, Madonna prohlásila, že je na své děti hrdá a ani ony na méně častých rodinných fotografiích nevypadají, že by po boku své maminky zásadním způsobem trpěly. ■