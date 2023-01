Bára Jánová poprvé na veřejnosti s novým přítelem: Podívejte se, jak to zamilovaným hrdličkám slušelo

Bára Jánová s přítelem Adamem Michaela Feuereislová

Chodí spolu už od podzimu, ale do společnosti spolu vyrazili poprvé. Nového přítele, tanečníka Adama, vzala herečka Bára Jánová (33) rovnou do jámy lvové. Pobavit se totiž přišli na párty pánského časopisu, kde se to hemžilo spoustou spoře oděných krásek.