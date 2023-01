Po statečném boji s ALS zemřel komik Michael Lehrer. Bylo mu 44 let

Michael Lehrer pět let bojoval s ALS. Profimedia.cz

V americkém Portlandu zemřel ve věku 44 let po boji s onemocněním ALS komik Michael Lehrer známý z improvizační komediální skupiny The Second City. Úmrtí potvrdila Lehrerova přítelkyně Colette Montague s upřesněním, že se rozhodl ukončit svůj život za pomoci lékaře.