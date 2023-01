Potupa pro královskou rodinu. Harry a jeho četné zmínky o penisu se staly podkladem pro reklamu na erotickou hračku

Kate s Williamem určitě nejsou příliš šťastní z Harryho počínání. Profimedia.cz

Co by na to asi řekla zesnulá královna Alžběta? Princ Harry (38) ve své knize Spare, neboli Náhradník zmínil svou chloubu více než patnáckrát, což přivedlo firmu vyrábějící sexuální hračky k nápadu na reklamní slogan s roubíkem.