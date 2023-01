Nejlépe oblečená hvězda filmové premiéry? Vítězka StarDance Veronika Khek Kubařová zářila a promluvila o návratu k tanci

Veronika Khek Kubařová zářila na filmové premiéře. Super.cz

"Poslední tři roky jsme se občas s mým tanečníkem Dominikem Vodičkou viděli, dávala jsem si u něj i soukromé lekce. Baví mě to, přijde mi to smysluplnější než posilovna. Kondici si udržuju. Spíš šlo o tu paměť a o to vylovit kroky. To bylo náročné," prozradila.

Tělo dostává pořádně zabrat. "Je to obrovská dřina. Vždycky po delší době, když jsou tréninky, tak pak nemůžu zvednout ruce. Po tom posledním už jsem ale chodila docela jako normální člověk, což bylo fajn," usmála se herečka na premiéře filmu Přání k narozeninám, kde zářila v šatech návrhářky Tatiany Kovaříkové.

"Zavolala jsem jí, jestli by mi nějaké své šaty zapůjčila, a když jsem přišla na zkoušku, tak tam visely šaty ušité přímo pro mě. Považuji to za velkou čest," dodala herečka. ■