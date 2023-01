Nejen Simona Krainová. Její sestra Yvonna září v 55 letech v roli modelky. Podívejte se, jak jí to sekne

Simona Krainová pózovala před objektivem fotoaparátu společně se svou sestrou Yvonnou. Super.cz

"Jsem z celého focení strašně vytrémovaná. Nerada bych to Simče pokazila, snad jsem jí nedělala ostudu," řekla Super.cz Yvonna.

Simona Krainová pro ni ale měla jen samá slova chvály. "Sledovala jsem ji a klobouk dolů. Je to fakt náročné. Je focení a focení a pak je ještě focení kampaně, což je úplně jiná liga. Jde o každý detail, každý výraz, musí to být dokonalé, dokud fotka není, záběr nekončí a pokračuje se. Yvonně to jde skvěle. Není to tak jednoduché, jak si mnozí myslí. Yvonna si to už také nemyslí, chtěla jít domů asi po dvou hodinách," prozradila s úsměvem Simona.

Yvonna doslova kvete a má postavu, kterou jí mohou závidět i o generaci mladší ženy. "Je to samozřejmě těžkou dřinou, ale teď už to pro mě dřina není. Už je to takový dobrý zlozvyk. Chodím každé ráno běhat, občas si zacvičím. Už je to i radost," vysvětluje sestra Simony Krainové, která má výrazně mladšího partnera a možná i on je její hnací motor.

"Já jsem spíš jeho hnací motor. Není zrovna sporťák, ale miluje mě natolik, že se mnou každé ráno chodí běhat," usmívá se Yvonna, o kterou se během focení její sestra ukázkově starala.

"Je to krásné, starám se o ni. Nosím jí prosecco, nastavuju ji. Věděla jsem, že bude nervózní, tak jsem kvůli ní v noci také nespala. Jsem moc ráda, že tu je se mnou, protože si to fakt zaslouží. Je pro mnohé ženy inspirací," dodala pyšná Krainová. ■