Smyslná Eva Burešová zapózovala v sexy šatech: Ke 30. narozeninám si nadělila velkolepý dárek

Eva Burešová zapózovala v sexy šatech. Foto: TV Prima / Filip Soukup

Vydá se na deset unikátních koncertů a svou muzikantskou cestu završí v pražské Lucerně. Což oznámila také na svém instagramovém profilu, kde se fanouškům ukázala i v sexy společenských šatech, které uhrančivé zpěvačce padnou jako ulité.

„Těším se, že se vydám do měst, která jsou mi blízká, mám je ráda, ale dlouho jsem je nenavštívila. Teď to napravím. Fanoušci se mohou těšit na pořádný hudební nářez, rozhodně to nebude koncert jen k sezení,“ slibuje Eva Burešová, která se momentálně na tour pilně připravuje.

„Kdo přijde, může se těšit na naše pecky, některé z nich budou oděny do nového aranžmá. Celou tour završíme v Lucerně, která je pro mě symbolická. Přesně před patnácti lety jsem si tam zazpívala v Praze úplně poprvé. Bude hezké v legendární Lucerně toto výročí oslavit. Čekají nás skvělé společné večery. Těším se na známé fanouškovské tváře a na seznámení se s těmi novými. Zároveň se na každé zastávce bude prodávat speciální merch, který bude k dostání jen na EVA TOUR 2023, výtěžek z prodeje půjde na charitativní účely,“ prozrazuje zpěvačka, kterou fanoušci loni ověnčili už druhým bronzovým slavíkem. ■