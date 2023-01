Zpěváka Shawna Mendese (24) spojují s jeho sexy chiropraktičkou (51). Přistihli je, jak jdou k němu domů

Jocelyne Miranda a Shawn Mendes Profimedia.cz

Jeden z nejpřitažlivějších zpěváků posledních let, který strávil dva a půl roku ve vztahu se svou kolegyní Camilou Cabello (25), s níž nazpíval i hit Señorita, nejdřív zašel s kamarádem nakoupit jídlo do řetězce s luxusními potravinami Erewhon Market a následně odjel domů do jeho sídla v Hollywoodu. Tam už na něj čekala Jocelyne, s níž následně šli dovnitř. Miranda si nesla kávu a měla s sebou také velkou tašku přes rameno.

Jocelyne, která vypadá na svůj věk naprosto neuvěřitelně, je ve svém oboru vyhlášenou odbornicí s více než dvacetiletou praxí. Mendes je jejím klientem od začátku roku 2018, ale v minulosti spolupracovala i s Justinem Bieberem a jeho ženou Hailey, Kendall Jenner nebo Justinem Timberlakem.

Navzdory neustálým spekulacím ani jeden z nich nepotvrdil ani nevyvrátil, že by mezi nimi bylo něco víc... ■