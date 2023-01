Kočičí žena Jocelyn Wildenstein (82) na obědě se snoubencem (55): Dnes vypadá paradoxně lépe než kdy předtím

Jocelyn Wildenstein a Lloyd Klein spolu randí od roku 2003. Zažili si ale i pár rozchodů. Profimedia.cz

V černém outfitu zdůrazňujícím její štíhlou postavu a stylových slunečních brýlích si Jocelyn před pár dny vyrazila do restaurace The Setai na Miami Beach se svým dlouholetým partnerem Lloydem Kleinem, s nímž je od roku 2017 i zasnoubená. Společně s nimi si oběd za zahrádce luxusního podniku užilo i několik jejich přátel.

Jocelyn je známá tím, že nezřízeně utrácí, což vedlo dokonce k tomu, že musela vyhlásit bankrot. V roce 1999 přitom zbohatla na rozvodu s podnikatelem Alecem Wildensteinem a od soudu odešla s přiklepnutými 2,5 miliardami dolarů. Předcházel tomu ale incident, kdy Jocelyn načapala manžela v posteli s devatenáctiletou ruskou modelkou. Během následné hádky ji navíc ještě ohrožoval zbraní.

Zdá se, že Jocelyn a její o šestadvacet let mladší partner aktuálně prožívají šťastné období. Ne vždy tomu ale tak bylo. Doslova drama se mezi nimi událo v roce 2016, kdy jej Jocelyn napadla a pobodala nůžkami.

Tehdy musela zasahovat policie a Jocelyn skončila za mřížemi. O pár dní později ji však následoval i Lloyd, jelikož Wildenstein jej obvinila z toho samého, za co se dostala do vazby i ona – z domácího násilí. Ještě v roce 2017 byl Klein spojován s transgender modelkou Lauren Foster, ale nakonec to dal s Jocelyn opět dohromady. Projít svatební uličkou se jim ale ani několik let po zásnubách stále nepodařilo. ■