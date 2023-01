Simona Babčáková si na módu potrpí: Jak vznikal její zelený premiérový outfit?

Simona Babčáková prozradila, podle čeho si vybírá filmy i šaty. Super.cz

Sama prý tento žánr jako divačka nevyhledává, ale profesně ho neodmítá. Záleží jí hlavně na partě, v níž se během natáčení ocitne. "Určitě si vybírám i podle scénáře, aby to nebyl úplný nesmysl. A také podle srdce a žaludku. Musí to být už hodně špatné, aby se mi sevřel žaludek a věděla bych, že přes tuhle hranici už nejdu. Jinak to beru profesionálně. Jsem herečka a na většinu nabídek kývnu," řekla Super.cz.

Simona si jako téměř každá žena potrpí na to, aby jí to slušelo. Proto jsme rozebrali i její premiérový outfit, kdy zvolila svoji oblíbenou zelenou a košili ještě doplnila bižuterií ve stejné barvě. "Měla jsem několik variant modelů a tenhle pro dnešní večer vyhrál. Řešila jsem to s kamarádkou a dětmi. Velmi mě to baví, protože si u toho uvědomujeme, jaký máme vkus, co se komu líbí, do toho probíhají nějaké humory," vyprávěla nám.

V našem videu také vysvětlila, proč by měli diváci na romantickou komedii Přání k narozeninám jít a co je největším přáním pro ni samotnou. ■