Hraje neohrožené postavy, v reálu je ale křehká: Hvězdu seriálového trháku potrápily psychické problémy a anorexie

Bella Ramsey a Pedro Pascal Profimedia.cz

Bella Ramsey (19) proslula díky seriálu Čarodějnice školou povinné, rebootu show z přelomu tisíciletí, ve kterém působila v letech 2017-2020. Většině fanoušků fantasy se ale vryla do paměti jako neohrožená Lyanna Mormont ze Hry o trůny. Nyní tyto nemalé role ovšem zastínila jako Ellie v trháku The Last of Us.