Vypadá jako modelka, ale je to nejkrásnější boxerka Česka: Mlátička z Děčína chystá svatbu a kvalifikaci na olympiádu najednou

Kráska svůj záměr oznámila spolu se svým snoubencem Štěpánem Horváthem, který je současně jejím sparing partnerem, a s trenérem Rudolfem Krajem, držitelem olympijské medaile ze Sydney. "Je to narychlo, ale jsem typ, který právě tohle bude motivovat víc, než kdybych to měla řešit čtyři roky dopředu. I když jsme se rozhodli, že zrovna na tenhle rok plánujeme i svatbu. Když to všechno vyjde, bude to super," svěřila Lucie, kterou její partner, s nímž žila několik let v Monaku, požádal o ruku už před čtyřmi roky. V našem rozhovoru také prozradila, že po olympiádě už by chtěla také dítě.

A jak vlastně vypadá den krásné boxerky? Vyprávěla nám, že má denně dvoufázové tréninky, pak už je čas na regeneraci. "Díky bohu mám skvělého partnera, který je sám boxer a rozumí tomu. Bankovní úředník by se mnou nevydržel," smála se. Mezi tréninky je ale Lucka jako každá jiná žena, kterou baví móda a zkrášlování. Ostatně nějaký čas se věnovala i modelingu. "Zajdu si na vlasy, nehty, kosmetiku, s kamarádkou zajdu do obchodů. I když trenér není nadšený, radši by mě viděl jen v ringu," svěřila Lucie, která v našem videu prozradila, kde získala svoji přezdívku Mlátička z Děčína. ■