Se svou postavou má společného víc, než se zdá: Půvabná hvězda Ulice si prošla peklem s depresemi

Sára Korbelová hraje v Ulici Kristýnu Volákovou. TV Nova

Dvacetiletou štíhlou dlouhovlásku jsme mohli vidět v různých seriálech, ale také třeba v pohádkovém příběhu Princezna zakletá v čase 2 jako alchymistku Lóru. V Ulici hraje dceru zubařů Blanky a Luďka. Ta si prochází nelehkým obdobím, dokonce zkolabuje. Proč? A co má s postavou Kristýny společného její představitelka Sára Korbelová?

Otec odešel za mladou milenkou, máma se potýkala s alkoholismem, až skončila na léčení, vykašlal se na ní přítel, s nímž už i bydlela. Role studentky, která nakonec opustí i vysokou, stále skýtá mladé herečce v Ulici dramatický vývoj. Teď si však sáhne na dno a sesype se.

Přitom prakticky nikdo neví, že sama Sára si v pubertě prošla obdobím, kdy prožívala i několikadenní stavy úzkosti. Dodnes ji trápí. „Mezi 14 a 16 lety jsem měla nějaké psychické problémy, a teď mě ještě občas trápí úzkosti,“ svěřila Super.cz herečka.

Zároveň přiznala, že už je rozhodně umí mnohem lépe zvládat. Pomohlo i chodit na terapie a trochu změnit přístup, s jakým věci bere. „Když mi to tehdy začalo, uzavřela jsem se do sebe a nikomu to neříkala. Připadala jsem si hrozně.“

A protože se nikomu nesvěřovala a depresivní stavy neřešila s odborníkem, začaly se zhoršovat. „Došlo to do bodu, kdy jsem dostala šílený stav úzkosti, který trval téměř tři dny v kuse. Bylo to hrozné,“ řekla nám Sára Korbelová.

Tehdy Sáře pomohl přítel, který ji donutil mluvit o tom doma, a máma dceři našla psycholožku. Pro puberťačku ale nebylo vůbec lehké mluvit o svých pocitech a naučit se přijímat pomoc. ■