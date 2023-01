Charlotte Štiková zhubla 60 kilogramů a takhle jí to sekne: Byl to extrém, už jsem ani nechtěla chodit mezi lidi, říká

Charlotte Štiková zhubla 60 kilogramů. Foto: Super.cz/Profimedia.cz/se souhlasem Charlotte Štikové

"Nedávno jsem se vážila, mám 58 kilogramů. Zhubla jsem tedy asi 60 kilo. Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená,“ svěřila se Charlotte Super.cz s tím, že v době, kdy vážila přes 100 kilogramů se zdaleka necítila na svůj mladý věk. Dokonce měla problémy i s běžným pohybem.

„Už jsem nechtěla ztrácet své mládí v tak šíleném těle. Člověk se pořád schovává a už jsem ani nechtěla chodit do společnosti. Vyčerpával mě každý pohyb. Často se mi také stávalo, že se mi skřípl nerv v zádech a nemohla jsem se pohnout, a také mě bolela kolena. Byl to opravdu extrém, v hlavě jsem měla i myšlenky, že bych kvůli tomu nemusela mít děti. S úbytkem váhy všechno zmizelo a konečně se cítím fit,“ svěřila se.

Největší problém byl v tom, jaké množství jídla konzumovala.

„Nebyl problém v jídle, ale v množství, které jsem konzumovala. Nikdy jsem moc nemusela smažené, naopak mám ráda zdravou stravu,“ dodala Charlotte se slovy, že v budoucnu plánuje navštívit plastického chirurga, který jí odstraní povislou kůži, která je po tak výrazném zhubnutí přirozeným jevem.

„Na odstranění kůže bych chtěla jít, ale stačí to jen doladit. Mám štěstí, že mám dobrou elasticitu, což je zřejmě i tím, že jsem ještě mladá,“ prozradila Charlotte Štiková. ■