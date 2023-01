Jeli bychom ve třech. Krásná moderátorka z Televizních novin prozradila, že by s kolegou klidně vyrazila na dovolenou

Moderátorka Televizních Novin prozradila, jak jim to na place klape s jejím parťákem Super.cz

Jelikož se její kolega stane brzy dvojnásobným otcem, i tuto krásnou událost je Veronika připravena oslavit. „Zapijeme to, brzo už má termín, těším se, že budu taková teta z televize. On se velmi těší, že bude mít druhou dcerušku, bude se jmenovat Meda, a je strašně šťastný, musím ho teďka dohnat,“ žertovala moderátorka, se kterou jsme si povídali na prezentaci nových parfémů.

Dá se říct, že je čeká stejný pracovní osud jako Lucii Borhyovou (44) a Reye Korantenga (48). Jak nám Lucie nedávno řekla, na dovolenou by s Reyem raději nevyjela, aby si už nelezli na nervy. Jsou totiž stále spolu a bydlí kousek od sebe. Jak to mají Veronika a Martin? Dokázali by vyrazit spolu třeba k moři? „Lucka s Reyem jsou spolu přes dvacet let, my s Martinem to máme čerstvé, takže já bych s ním klidně na dovolenou vyrazila, ale museli bychom vzít manželku Símu, aby tam nenastal nějaký problém, ale myslím, že teď budou mít jiné starosti než dovolenkování,“ dodala se smíchem Veronika Petruchová. ■