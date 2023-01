Účastník (45) Survivoru přiznal členství v církvi Svědků Jehovových. Nemá přátele, v životě měl jen jednu holku

Martin Konečný bude v Survivoru bojovat o přežití. TV Nova

Do svých třiceti let byl i díky rodičům členem církve Svědků Jehovových a neměl žádnou sexuální zkušenost. Ve svém životě měl jednu přítelkyni, kvůli které z církve odešel a začal s ní žít, ale ona ho následně opustila.

V pětačtyřiceti se stále cítí být mladý a svobodný, proto se přihlásil do Survivoru, aby si vyzkoušel, zda dokáže obstát v konkurenci mladších soutěžících.

"V reálném životě nemám téměř žádné přátele, protože je ani nepotřebuji. Takovou už mám zkrátka osobnost. Nemám potřebu s někým sdílet, když mě něco trápí, protože mě nikdy nic netrápí. Trápí mě pouze to, co si o mně myslí má matka nebo můj zaměstnavatel. To jsou jediné dvě osoby, u kterých mě zajímá, co si o mně myslí," říká Martin, který má velmi komplikovanou osobnost. V drsné reality show to pozná i řada celebrit, které se show také účastní. ■