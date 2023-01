Aspoň jsi mě mohla označit, postěžovala si Kim Kardashian pod příspěvkem sestry Kylie Jenner. Ta se jí vysmála

Kylie Jenner se vysmála sestře Kim Kardashian. Profimedia.cz

Kimin Komentář „Prosím, označ značku prádla,“ její mladší sestru opravdu pobavil. „Musela jsem to ukrást mámě a teď chceš, abych to promovala? Wow,“ rýpla si naoko do sestry.

Kylie zapózovala v černých upnutých šatech, zjevně z dílny značky prádla její sestry, které lichotily jejím křivkám.

Dvojnásobná maminka je prý opět single. Už podruhé se rozešla s otcem svých dětí Travisem Scottem. S ním má dceru Stormi (4) a synka (11 měsíců), jehož jméno světu zatím nesdělili. Poprvé se rozešli v roce 2017, pak to ale zase dali dohromady, a nakonec si i pořídili druhého potomka.

Rozchod přišel dle zdrojů proto, že jsou každý někde jinde. Zatímco Kylie se soustředí na rodinu a podnikání, rapper raději vymetá večírky. Podle zdrojů to mezi nimi bylo vždy nahoru dolů, a proto se také nikdy nevzali. ■