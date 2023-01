Nejslavnější bezdomovec světa je kamarádem hvězd. Setkali se s ním Angelina Jolie, Hugh Jackman nebo George Clooney

Craig Castaldo s Angelinou Jolie a Hughem Jackmanem Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kdo by si nepřál alespoň jednou v životě potřást rukou s takovými hollywoodskými osobnostmi, jakými jsou Angelina Jolie (47), Hugh Jackman (54) nebo Sandra Bullock (58) či George Clooney (61). Slavnému newyorskému bezdomovci Craigu Castaldovi se podařilo nejen to, ale i mnohem více.

Craig Castaldo se narodil v roce 1951 v Brooklynu a v mládí pracoval třeba po poštu, delší čas byl ale také bezdomovcem. Ke slávě přičuchnul během svého zaměstnání v trafice, kde byl v rámci natáčení filmu v záběru. Začal navštěvovat místa, kde vznikaly filmy a díky svému vzhledu ho tvůrci obsazovali do roliček bezdomovců a podivínů. Vydělával si ovšem i prodejem autogramů slavných hvězd.

A protože je údajně v organizaci zastupující filmové tvůrce, ví Craig o všech zajímavých filmech, které se točí, a také o tom, kde se zrovna nachází nějaká známá osobnost. A tak se Radio Man, jak se mu říká podle rádia, které často nosí kolem krku, v ulicích New Yorku často setkává s hereckými idoly a rád se s nimi fotí. Snímek s Craigem v poslední době neodmítl Hugh Jackman mířící do pořadu The Late Show With Stephen Colbert, jen pár dní zpátky se setkal s Angelinou Jolie.

Za svou „kariéru“ má ale mnohem víc úlovků. V minulosti se setkal se Sandrou Bullock, Piercem Brosnanem, Tomem Cruisem, Cher, Robinem Williamsem, Helen Mirren a mnoha dalšími. Craig má dokonce i svůj vlastní Instagram. V dnešní době už je nejspíš jeho bezdomovectví spíše pózou a má kde složit hlavu, na ulici ho ale uvidíte stále jako slavného Radio Mana - ve špinavém oblečení, mastných vlasech a vousech a s částečně bezzubým úsměvem. ■