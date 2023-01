Poslední čtveřice Survivoru: Parádně vymakané tělo trenéra skateboardingu a krásná blondýnka, co prožila tragédii

Finalisté reality show Survivor Foto: Super.cz/TV Nova

Tereza Schejbalová (22) zasvětila svůj život sportu. Od patnácti let se věnuje profesionálně atletice, kde je její disciplínou skok o tyči, a k tomu na částečný úvazek pracuje ve fitness centru.

"Já jsem už od dětství velkým fanouškem této soutěže a vždycky mě tahle show fascinovala. A jedním z důvodů, proč jsem se do ní přihlásila, je to, že vyrůstám ve světě, jehož téměř neoddělitelnou součástí jsou digitální technologie a sociální sítě, a já bych si chtěla vyzkoušet být nějakou dobu bez těchto vymožeností," prozradila Tereza.

Velkým sporťákem je také trenér skateboardingu Tomáš Weimann, který neměl úplně jednoduché dětství. Říká, že i když byl naživu, tak nežil. Život mu začal nastavovat přívětivější tvář, když se vydal do Asie, kde meditoval v buddhistickém chrámu. Stále má mnoho snů, které by si rád splnil: Chce se pořádně naučit na klavír, začít malovat, tančit salsu a na motorce projet Evropu a také zvítězit v Survivoru.

„Svou účast v Survivoru beru spíše jako zkoušku, zda to, čím jsem si v životě musel projít, a ty zkušenosti, které jsem si z toho vzal, budou dostatečné. Zkrátka si chci ověřit, že to zvládnu tak, jak si myslím," vysvětluje Tomáš.

Těžké období má za sebou také vizážistka Žaneta Skružná (23). Její přítel, se kterým strávila čtyři roky, spáchal sebevraždu. Tato zkušenost ovlivnila její osobnost a říká, že je od té doby empatičtější. Do Survivoru se přihlásila na popud své sestry a těší se především na zážitky, které jí účast v show přinese. Podobně jako mnoho jiných soutěžících se i ona bojí hladu:

"Pojďme si říct na rovinu, že já jsem zvyklá jíst šestkrát denně. Jím hodně, jídlo mám ráda a chutná mi. Občas se lidé okolo mě diví, kolik jsem toho schopná sníst. Nikdy jsem podobné situaci, kdy bych nemohla jíst, vystavena nebyla. Sama jsem na to zvědavá, jak se s tím popasuji. Zároveň si myslím, že je to hodně o stavu mysli a o vlastním nastavení, jak se k tomu postavíte. A já se k tomu hodlám postavit čelem," říká rázně.

Posledním účastníkem nejtěžší světové reality show je pětačtyřicetiletý technik Martin Konečný. "V reálném životě nemám téměř žádné přátele, protože je ani nepotřebuji. Takovou už mám zkrátka osobnost. Nemám potřebu s někým sdílet, když mě něco trápí, protože mě nikdy nic netrápí. Trápí mě pouze to, co si o mně myslí má matka nebo můj zaměstnavatel. To jsou jediné dvě osoby, u kterých mě zajímá, co si o mně myslí," dodal Martin, který zřejmě se vztahy v kmeni Survivoru pořádně zatočí. ■