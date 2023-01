Zemřel bývalý snoubenec Sandry Novákové Jan Nejedlý. Bylo mu 52 let

Jan Nejedlý na archivním snímku se Sandrou Novákovou Michaela Feuereislová

Zemřel filmový producent Jan Nejedlý. Bylo mu 52 let. Producent měl po nešťastném pádu na schodech ležet v kómatu. K jeho úmrtí už mělo dojít před několika měsíci. Informaci přinesl web Extra.cz .

Nejedlý se producentsky podílel například na filmech Snowboarďáci, Prachy dělaj člověka nebo Experti. U natáčení snímku Veni vidi, vici se seznámil s tehdy mladičkou herečkou Sandrou Novákovou (40), s níž tvořil pět let pár.

Dokonce se spolu zasnoubili, ale vztah jim nakonec nevydržel. Po jejich rozchodu v roce 2013 se Nejedlý potýkal se zdravotními problémy a skončil v nemocnici se zánětem slinivky.

To ale ještě nebylo to úplně nejhorší. Producent nasekal dluhy ve výši padesáti milionů a brzy na to skončil ve vězení. Odsouzen byl na pět a půl roku. Před několika lety byl podmínečně propuštěn. Následky pádu na schodech ho ale stály život. ■