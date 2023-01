Nemohl jsem se protáhnout úzkým prostorem: Jan Šimša promluvil o postavě i omezení po operaci prsou

Jan Šimša má největší silikonové poprsí v Česku. Foto: se souhlasem Jana Šimši

"Věnuji se podnikání, díky kterému mám spoustu každodenního pohybu. Co se týče jídla, tak se také držím. Zároveň nejsem typ člověka, který by měl problém s přibíráním, naopak ve stresových situacích spíš hubnu,“ svěřil se Jan pro Super.cz s tím, že by chtěl kvůli plánované operaci právě přibrat.

„Rád bych trošku přibral kvůli operaci zadku, abych měl lepší výsledky. Ale není to úplně reálné, protože mi to přibírání moc nejde. Spíš bych si musel dopomoct nějakými suplementy,“ vysvětlil.

Honza se může chlubit největšími implantáty v Česku. Je známé, že větší poprsí může člověka v některých běžných činnostech omezovat. Jak to má milovník plastik?

"Během práce mě nic neomezuje, navíc jsem ale po operaci intenzivněji ani necvičil. Jediné omezení proběhlo, když jsem se nemohl protáhnout úzkým prostorem,“ prozradil s úsměvem.

I když se může zdát, že Honza přípravou svého já v koupelně tráví moře času, opak je pravdou.

„Když mám běžný pracovní den, tak se každé ráno chystám asi půl hodinky. Pokud jdu do společnosti, tak mi přípravy zaberou něco přes hodinu,“ dodal. ■