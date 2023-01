Hrdina romantických komedií má nejhezčí tělo z českých herců: V divadle mě svlékají pořád, stěžuje si

Igor Orozovič vypadá skvěle i bez oblečení. Super.cz

Na premiéře filmu Přání k narozeninám jsme se pozastavili nad tím, že na plakátě je Igor blonďák. Obarvovat se ale nemusel. "Spíš jsem měl tehdy vlasy vyšisované sluncem a bude v tom i Photoshop. Ale klidně bych se obarvit nechal. Když jsem hrál na letních shakespearovských hrách Thibaulta v Romeovi a Julii, tak jsem se obarvil na černo. Pak to nešlo vymýt, i když to na té lahvičce bylo napsáno," vyprávěl nám.

Igor není jen herec, ale také nadaný muzikant. V posledních letech začal vystupovat se svojí autorskou tvorbou, a to s programem Když chlap svléká tmu. Jde o návrat k šansonu v moderním pojetí a některé písně jsou prý i erotické. Při koncertování si užívá nejen muziku, ale to, že si může na rozdíl od kostýmů na divadle nebo ve filmu vytvořit vlastní pódiovou image.

"Pořád tu podobu ještě hledám, ale nechal jsem si poradit od výtvarnice. Mám třeba hodně rád Davida Bowieho, který měl taky blízko k divadlu a scéničnosti. Ten si vymyslel Stardusta, aby se schoval za tu masku a odvážil se dělat víc věcí, než kdyby byl sám za sebe. To tedy úplně nepotřebuju," svěřil se a v našem videu se o své tvorbě ještě víc rozpovídal a vypočítal, kde ho můžeme vidět zpívat.

Když jsme mu zkusili navrhnout, že by vzhledem k tomu, jak vypadá, mohl vystupovat třeba i do půl těla, aby měly divačky ještě okořeněný zážitek, byl ale proti. "Svlékali mě pořád ve všech divadlech při každé inscenaci. A taky už to není to, co to bývalo," prohlásil skromně. "Navíc by to bylo laciné. Chtěl bych posluchače upoutat spíš hudbou a textem, s tím je mnohem víc práce, než abych ukazoval, jak jsem se narodil," uzavřel. ■