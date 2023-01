Divadelní režisérka o změně pohlaví: Poprsí mi narostlo díky hormonální terapii, nemám plastickou operaci

Daniela Špinar prochází změnou pohlaví. Profimedia.cz

Daniela má obrovský důvod k radosti, už jí narostla prsa. „Poprsí mi narostlo díky hormonální terapii. Je to deset měsíců, co jsem s terapií začala, takže jsem vlastně pořád spíš na začátku. Nemám plastickou operaci,“ zarazila tak spekulace o tom, že by za její novou přednost mohl nějaký chirurg.

To, že se Daniela pro tuto změnu rozhodla, považuje za jedno z nejlepších rozhodnutí v životě. „Tělo se pomalu mění, tvar, struktura, pleť je jemnější, obličej získává jemnější proporce. Zmizely chlupy a rostou vlasy. Hlavně se ale cítím psychicky vyrovnaná, šťastná a na správné cestě. Moc si to užívám.“

Divadelní režisérka také upozornila na to, že když se rozhodla pro tuto náročnou cestu, měla vše dobře promyšlené. „To rozhodnutí není rozmar, není to věc volby, ale nutnost. Je to srovnání těla s myslí,“ doplnila Daniela Špinar pro Super.cz. ■