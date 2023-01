Po dlouhé době na veřejnosti. Kevin Spacey, který čelí 12 obviněním ze sexuálního obtěžování, převzal v Itálii cenu

Kevin Spacey v Turíně Profimedia.cz

Slavný herec se po dlouhé době ukázal ve společnosti, když dorazil do Turína, kde převzal cenu Stella della Mole Award za celoživotní dílo a také měl samostatnou přednášku. Uvedl i promítání filmu Americká krása z roku 1999, za který získal Oscara.

Kevin Spacey, který v Turíně natáčel svůj poslední film L'uomo che disegnò Dio režiséra Franca Nera, si pro tuto příležitost oblékl smoking a tmavě červeného motýlka a měl velmi dobrou náladu. V Itálii také uvedl, že se snaží žít bez ohledu na probíhající soudy.

„Žiji svůj život každý den, chodím do restaurací, potkávám lidi, řídím, hraji tenis. Vždycky jsem potkával velkorysé a soucitné lidi. Neukryl jsem se, neodešel jsem žít do jeskyně. To, co vidíte v médiích, není skutečný život. Nevracím se teď zpátky k veřejnému životu, protože jsem ho nikdy neopustil,“ řekl herec italské tiskové agentuře Ansa.

V Itálii se Kevin Spacey objevil poté, co v pátek prostřednictvím videovzkazu popřel u londýnského soudu další obvinění ze sexuálních trestných činů.

Život se herci obrátil v roce 2017, kdy ho v rámci kampaně MeToo obvinilo dvacet mužů ze sexuálního obtěžování a napadení. U soudu pak skončil jen případ z ostrova Nantucket, kde měl Spacey obtěžovat osmnáctiletého chlapce. Prokuratura nakonec obvinění stáhla.

V květnu loňského roku ovšem Spacey obdržel pět obvinění z obtěžování tří mužů v letech 2005-2013 a v listopadu se přidalo dalších sedm obvinění z napadení jednoho muže v letech 2001-2004. Herce čeká čtyřtýdenní soudní proces, který začne 6. června. Držitel dvou Oscarů v minulosti přišel i o roli v seriálu Dům z karet. ■