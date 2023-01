Když na to máš, tak to ukaž. Simona Krainová si nevzala podprsenku a vzbudila rozruch

Simona Krainová ukázala skvostnou postavu. Michaela Feuereislová

Své fanoušky naprosto odzbrojila snímkem ve sportovním úboru, pod který si nevzala podprsenku, a tak světu kromě svého břišního svalstva odhalila také bradavky.

Netrvalo dlouho a u snímku se objevilo spousty lichotek. „Simono, máte krásné tělo. Jen ho ukazujte, jste inspirací,“ napsala jedna z fanynek.

„Když na to máš, tak to ukaž! Hromady mladších se cpou ve fast foodu a kynou a o takové postavě sní,“ uvedla další. „Vypadáte nádherně, mladý holky vám nesahají ani po kotníky,“ vzkázala sledující.

Simona oslaví padesáté narozeniny již za měsíc. A svůj věk bere stále s nadhledem.

„Je to takový poločas, kdy má člověk čas bilancovat věci, shrnout si a říct si, co jak dělal. Vlastně mě to baví, protože si spoustu věcí uvědomuješ, máš pocit, že chceš něco dělat jinak a už jinak žít. Fakt se ti něco změní a v hlavě se jinak nastaví,“ prozradila nedávno pro Super.cz. ■