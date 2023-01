Po ceně Český lev neusnula na vavřínech: Co je nového u půvabné vnučky Miloše Formana?

Antonie Formanová po loňském úspěchu na Českých lvech věnuje čas hlavně divadlu Super.cz

Antonie rozhodně neusíná na vavřínech a svým lvíčkem pečlivě uloženým na čestném místě na poličce se nekochá. V době našeho rozhovoru měla těsně před státnicemi na DAMU. "Za to ocenění jsem samozřejmě strašně vděčná, ale loni jsem se věnovala spíš divadlu a divadelním inscenacím," vysvětlila, že stejně jako u mnoha jiných oceněných hereček nenásledovala smršť filmových nabídek.

Zajímalo nás, zda už stihla Antonie vidět i divadelní adaptaci Okupace, kde její roli ztvárňuje v Divadle Bez zábradlí Sara Sandeva. "Ještě jsem neměla to štěstí, ale chystám se na to," upřesnila, že teď byla na prvním místě škola. Zatím také ještě netuší, co si vlastně obléknout na slavnostní vyhlášení Českých lvů, které proběhne 4. března v Rudolfinu. "Ale budu tam a budu oblečená," smála se.

Probrali jsme i její divadelní projekty, kdy jsme chtěli mj. vědět, zda ji někdy potkáme v nějakém společném s jejími dvěma staršími sestrami. Josefína je režisérka a Emílie produkční. "Zase se můžete těšit na festival Aréna Divadla bratří Formanů, který bude na přelomu června a července tradičně na smíchovské náplavce. Tam se určitě objevíme všechny tři," prozradila. ■