Po Zátopkovi mu vlasy dávno dorostly: Václav Neužil se snaží skloubit práci s rodinným životem. Je to věčný svár, říká

Václavu Neužilovi po Zátopkovi dorostly vlasy a chystá další zajímavé projekty. Super.cz

Má za sebou řadu televizních rolí, kdy zaujal v kratších seriálech a minisériích jako Svět pod hlavou, Čtvrtá hvězda, Dabing Street anebo Zrádci. Pokud jde o film, Václav Neužil ale asi hned tak netrumfne snímek Zátopek, za který získal nejen ocenění Český lev, ale také největší divácké ohlasy. To uznává i on sám.

"Snad to není moje jediná životní filmová role, ale momentálně se nacházím v životním období po Zátopkovi. Je to můj poslední velký film, ale věřím, že ho brzy nahradí nějaký jiný," doufá Neužil, jehož budeme letos moci vidět v kinech ve sci-fi Bod obnovy a filmu o bratrech Mašínech Bratři. Natáčí také televizní kriminální minisérii.

S hercem jsme se v našem videu pobavili také o tom, podle čeho si vybírá role. Nejdůležitější podle něj je, aby se dal jeho pracovní život skloubit s rodinným. "Je to věčný svár. Buď vydělávat víc peněz a nebýt doma, nebo naopak. Ideální by bylo obojí. Mít děti a nebýt doma je k ničemu. Je důležité být otevřený zpětným vazbám, takže se radím i se ženou," míní herec, jenž má s manželkou, produkční Lenkou Neužil Stárkovou, zatím jen jednoho syna Vincka.

K Zátopkovi jsme se v našem rozhovoru ještě vrátili, když nás zajímalo, jak dlouho trvalo, než herci opět dorostly vlasy, které si kvůli roli musel do půl hlavy oholit. "Nebylo to dlouho, mně vlasy strašně rychle rostou a mám jich hrozně moc. Zrovna jdu dnes k holiči, tak se téhle hřívy zbavím," smál se. A dodal, že k podobné proměně, i když nebyla příliš slušivá, by byl opět svolný.

"Není důležité, jestli to herci sluší, nebo ne, ale aby byl autentický v té roli. Šel bych do jakékoli role, která nabízí velkou proměnu a má velkou hloubku. To je ta hlavní věc, co nás herce baví. Změnit se v někoho jiného," uzavřel. ■