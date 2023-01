Kim prý ‚nesnáší‘ novou manželku svého ex Kanyeho. Už dřív měla podezření, že spolu něco mají

Kim Kardashian prý měla Biancu Censori v hledáčku už dlouho... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Podle nejmenovaného zdroje z jejího okolí měla mít prý Kim podezření už dlouho, že by mezi nimi něco mohlo být. „Kim ji nenávidí. Je hezká. A Kim nenávidí hezké dívky,“ řekl blízký zdroj v neděli magazínu Page Six.

Původem australská návrhářka byla prý v Kimině hledáčku už dlouho, dokonce dávno před jejich zmiňovanou svatbou, která se měla konat v luxusním resortu v Utahu s názvem Amangiri Resort, kde pokoj noc vyjde na 3300 – 6400 dolarů. Ovšem jak dlouho, to se zdroj v prohlášení nezmiňuje. Ve Westově firmě to ale prý bylo veřejným tajemstvím, že právě vůči Biance chová Kim jisté antipatie a má podezření, že by si na něj mohla dělat zálusk.

Na každém šprochu, pravdy trochu, říká se... A Kanye očividně neztrácel čas. Rozvod s Kim byl oficiálně završen v listopadu a problematický hudebník mezitím zvládl vztah s modelkou Julianou Nalu, po níž jakoby se nyní slehla zem, a nakonec ještě další sňatek. I když ten by údajně neměl být oficiální, jelikož pár nesplnil všechny formality s tím spojené.

Na důkaz lásky ale prý oba nosí snubní prsteny. Kanye jej měl na sobě i minulý týden na jejich společném obědě, čímž symbolizoval svůj závazek vůči Biance po obřadu. Ovšem s ohledem na jeho vztahy s jepičí životností od rozchodu s Kim je třeba veškeré jeho kroky brát s notnou dávkou rezervy… ■