Zhubla jsem, protože mám sex dvakrát denně, jste hloupé, že platíte za fitko, vzkazuje ženám nenáviděná Britka

Carla Bellucci Profimedia.cz

Carla Bellucci (41) se navždy zapsala do povědomí Britů jako nejvíc nenáviděná žena Británie. Začalo to už na Vánoce 2020, kdy sama sobě pořídila dárky za 230 tisíc korun a vlastním dětem nedala nic, pokračovalo nadávkami maminkám, co zanedbávají péči o svůj zevnějšek, a nyní tomu nasadila korunu tím, že jim nadává do hlupaček, pokud si platí fitko.