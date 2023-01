Tohle jsou další hvězdy Survivoru! Nejstarší účastnice (55) se od Vánoc trápila hladem, největší fešák opustil přítelkyni

Survivor zná další tváře. TV Nova

Známe další účastníky reality show Survivor, kteří 9. ledna odletěli do Dominikánské republiky, kde se účastní nejnáročnější reality show světa. Tuhle čtveřici zatím neznáte, už za týden je ale budete vídat na Voyo či na Nově.

Dvaatřicetiletý interiérový designer Matěj Quitt se kvůli účasti v Survivoru rozešel se svou přítelkyní, se kterou žil čtyři roky. Svou kondici si udržuje pravidelným cvičením v posilovně, kam chodí minimálně čtyřikrát týdně. Občas bývá výbušný. Říká o sobě, že přišel soutěž vyhrát, a nejen zažít nějaké dobrodružství. Matěj se bojí hladovění.

"Bojím se hladu strašně moc, protože jsem zvyklý jíst každé dvě hodiny. Bude to pro mě hodně složité a asi i pro ostatní, protože když jsem hladový, tak jsem opravdu protivný. Takže uvidíme, jak to tam budu zvládat a jak budu zvládat i cizí lidi, kteří budou také hladoví, podráždění a nevyspalí," prozradil Matěj.

Z nedostatku jídla má největší strach také pětapadesátiletá Ludmila Puldová, která pracuje jako průvodkyně v turistické agentuře, cestuje po celém světě z jednoho kontinentu na druhý a s turisty absolvovala mnoho dobrodružných výprav, ať už v horách, nebo džungli. Lída díky svým zkušenostem nebude mít problém obstát v soubojích i s mnohem mladšími kolegy. I ona se ale bojí hladovění, a tak se na něj přes Vánoce připravovala.

"Preventivně jsem se trápila hladem, aby si tělo zvyklo. Například jsem se zařekla, že nebudu vůbec ochutnávat vánoční cukroví, protože jakmile ochutnám jedno, tak následně ochutnám druhé, třetí, a to je konec, protože pak se neovládnu. Takže jsem se rozhodla, že cukry omezím, abych byla na tu situaci připravená," vysvětluje Ludmila.

Osobní trenér Adam Bůžek (22) si na Instagramu říká "Czech Tarzan“. Adam se v Survivoru bojí neoblíbenosti. "Největší obavy mám asi z toho, že bych mohl být například špatně pochopen nebo bych mohl být neoblíbený. To by asi bylo nepříjemné každému. Já se snažím s ostatními lidmi vycházet po dobrém, ale samozřejmě, že když je člověk unavený nebo nevyspalý, tak se občas nepohodne i s člověkem, kterého má jinak rád, a může to být kamarád nebo člen rodiny," říká.

Další účastnicí náročné reality show je svobodná maminka Soňa Sedláčková. Ve 43 letech má svoji značku a fitness společnost. Věří, že naše společnost je rozmazlená a svou účast v soutěži bere jako způsob, jak si vyzkoušet, jak dokáže fungovat bez každodenních standardů 21. století. "Nevím, jak lidé přijmou moji ženskou cykličnost. Nevím, jak budou lidé reagovat na emoce, které se nebojím pouštět, protože je vnímám jako přirozené. Je snadné člověka odsoudit za jeho chování, ale jen velmi málo lidí se zamýšlí nad tím, co je spouštěčem dané reakce. My všichni máme právo nemít vždy kontrolu nad svým chováním, zvlášť ve vypjatých situacích. Takže z toho mám trochu obavu. Ale pokud nebude na ostrově váznout komunikace, není se čeho obávat," dodala Soňa.