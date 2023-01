Gina Lollobrigida (✝95) a její muži. Manželství s pohledným Slovincem i neplatný sňatek s o 34 let mladším podvodníkem

Gina Lollobrigida na archivním snímku se svým manželem Milkem Skoficem Profimedia.cz

Co se týče mužů, neměla o nápadníky nouzi. Vdaná byla ale pouze jednou. V letech 1949 - 1971 byl jejím manželem slovinský lékař, herec a filmový producent Milko Skofic. S ním měla svého jediného syna Milka Skofice jr.

Její druhý sňatek s o 34 let mladším mužem Javierem Rigauem y Rafolsem byl později anulován. Do mladšího Španěla se herečka zamilovala v roce 2006 a dokonce se zasnoubili. Půvabná herečka ale brzy přišla na to, že mladší přítel je podvodník, který chce získat její majetek.

Zásnuby zrušila a s mladším přítelem se rozešla. Ten ale v roce 2010 dokázal získat hereččin podpis na sňatkovém protokolu a podle italských zákonů se tím pádem stali manželi. Lollobrigida však u soudu tvrdila, že se jedná o podraz a ona s manželstvím nesouhlasila a netušila, že ve Španělsku roku 2010 podepisuje protokol o uzavření sňatku. Dokonce popřela, že by s ním někdy měla sex.

„I když jsme cestovali, tak jsme spávali každý ve svém pokoji a nikdy jsme neměli intimní poměr. Nikdy jsem nevkročila do jeho domu v Barceloně. A on byl tady u mě jen párkrát na večeři,“ řekla herečka u soudu v Římě. V roce 2010 bylo herečce 82 let. Muž prý využil její plnou moc vydanou na úplně jiné účely a ona se o svatbě měla dozvědět až dva roky poté. Soud jí naštěstí uvěřil a sňatek anuloval.

Na základě peripetií s falešnou svatbou se ji následně její syn Milko Skofic jr. pokusil u soudu zbavit svéprávnosti, protože se obával, že jeho matka není schopna spravovat svůj obrovský majetek a nechá se okrádat svými spolupracovníky. Ještě v roce 2014 soud rozhodl, že je herečka stále způsobilá starat se o svůj majetek sama, o pár let později ale přeci jen rozhodl, že by měla mít opatrovníka, neboť má prý oslabené vnímání reality. Herečka s verdiktem nesouhlasila a svých spolupracovníků se nadále zastávala. ■